Kuninganna on rääkinud: ühele Meghan Markle'i kombele pandi keeld peale

Vaadates kuninganna Elizabethi ja tema abikaasat prints Philipit ennast, on raske öelda, et nad üldse abielus on. Nende koosoldud 70 aasta jooksul ei ole me kunagi näinud ühtegi avalikku kiindumusavaldust. «See on osa nende põlvkonna kõigutamatutest väärtustest,» selgitas kuninglik biograaf Gyles Brandreth ajakirjale People.