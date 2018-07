Tee oma kehale head! 7 asja, mida süüa kuuma ilmaga

Suvekuudel on soovitatav süüa palju C-vitamiini sisaldavaid marju ja puuvilju, nagu näiteks maasikaid, murakaid ja kiivit. C-vitamiin töötab nagu looduslik päikesekaitse ja aitab ennetada ärapõlemist. 100 grammi maasikaid ja 1,5 kiivit katavad inimese päevase C-vitamiini vajaduse.

Kurk koosneb peamiselt veest, mis aitab nahal niiskustaset säilitada. Kurk on ka hea kollageeni allikas, mis aitab meie naha siledana hoida.

Tomatid sisaldavad palju antioksüdante, mis aitavad nahka kaitsta UV-kiirte eest. Tomatites leiduvad C-vitamiin ja lükopeen aitavad nahal säilitada niiskust ja võidelda vabade radikaalide vastu, mis põhjustavad naha vananemist. Värsketest tomatitest veel suurema lükopeeni sisaldusega on küpsetatud tomatid. Lükopeen on pigment, mis annab tomatitele punase värvuse ja aitab hoolitseda südame tervise eest ning ennetada diabeeti.

Sarnaselt tomatitele on ka arbuus heaks antioksüdantide allikaks, kaitstes niimoodi keha UV-kiirguse kahjuliku mõju eest. Kuna arbuus sisaldab ka palju vett, on hea seda kuumadel suvepäevadel süüa kolm kuni neli viilu päevas, et jääda hüdreerituks. Ometi ei maksa arbuusiga liialdada, sest lisaks veele, sisaldab arbuus ka palju suhkrut.