3 märki, et sind ohustab läbipõlemine

Me ei ole robotid, meil on tunded ja vajadused ja see on okei, et alati ei ole kõik hästi. Kui tunned, et asjad kuhjuvad ja hakkavad käima üle jõu, on täiesti normaalne võtta paus. Elades pidevas võistlustuhinas, soovides olla alati parim, unustame tähelepanu pöörata sellele, mis toimub meie sees. Tegelikult oled sa tubli ja saad kõigega hakkama, aga vahel on okei võtta rahulikumalt ja võistluskarussellilt maha hüpata.