Kimbatuses naine: tunnen ennast armukesena, sest mees armastab vaid Jumalat ja kirikus käimist

«Andsin talle petmise andeks, aga ei suuda seda unustada. Juba siis hakkas mind häirima tema suurem huvi jumala ja kiriku vastu. Püüdsin sellest üle olla. Sündis teine laps. Lootsin, et kuna nüüd on tal suurem vastutus, ehk hakkab perele rohkem tähelepanu pöörama.

Nüüdseks on seis selline, et kolm korda nädalas käiaks kirikus palvetamas. Töölt tullakse koju, kõht täis ja kirikusse. Pühapäeval veedab pool päeva kirikus. Lisaks kord või paar läheb hommikuti palvustele. Enamus ajast kodus loetakse piiblit või palvetatakse. Mie omavaheline suhtlemine on nullis, kuna enamus teemasid jõuab jumala, kuradi ja usu tasandile.

Olen sellest tüdinud. Palgast läheb 10 protsenti kümnist, kuigi tema palgast ei jätku terve kuu söögirahakski. Muudest lõbustustest ma ei räägigi. Samuti ei pea õigeks, kui 4-aastane laps, kes ei tea, mis või kes või mis jumala olemus on - jäljendades isa kisab «Jumal või Jeesus on hea». Jah, isana on ta lastele super – käib õues, mängib, hoiab neid. Samas mina olen nagu loomulik nähtus: naine olgu kodus, hoidku lapsi, koristagu, tehku süüa.

Nüüd ütleb, et ma võtaks aega endale! Hea meelega tahaksin ma seda teha, kuid kuna olen kodune ja sissetulekut omal pole, olen mehest rahaliselt sõltuv. Heal juhul kaks korda kuus saan teha midagi sellist, mida tahaksin. Südames tahaksin lastega mängutubadesse ja ujuma minna. Teeksin mida iganes! Aga iga selline üritus võtab paari päeva söögi raha, samuti jäävad minu enda tahtmised täitmata.

Olen igat moodi vangis. Iga sõit linna on luksus ja seda saan lubada vaid juhul, kui tõesti on vaja minna ning siis on vaja korraga sada asja ära ajada, kuna tean, et nii pea ma kuhugi ei saa.

Olen õnnelik laste üle, aga mitte oma elu üle. Olen jaganud oma tundeid lähedastega. Öeldakse, et kannata veel natuke, varsti on laps lasteaias, siis saad ka endale mõelda. Palun andke andeks, aga olen pea kolm aastat kannatanud, oodanud ja lootnud, lihtsalt jõud on lõppemas. Kas laste pärast peab koos elama? Andsin mehele kord valida, kas jumal ja kirikus käimised või pere, naine ja lapsed. Vastati: Jumal.

Tunnen ennast sellest alates armukesena. Paljud soovitavad rääkida. Mina räägingi, aga tema mitte ja ma pole kindel, kas ta kuulab või on oma maailmas ja pobiseb palvet. Ja see on täitsa tavaline!