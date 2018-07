Seksuaalharidus lonkab: rasestumisvastaste vahenditena kasutatakse ka posimist, ravimtaimi ja õhupalle

Emmede Klubi vahendab rahvastikupäeval avaldatud raportit, milles tõdeti, et isegi pärast 50-aastast selgitustööd ning pereplaneerimisõpetusi on kasutusel ebaefektiivsed ning isegi ohtlikud meetodid. Tavaliselt põhinevad need müütidel või suulisel teel edasi antavatel teadmistel ning teaduslikku tagapõhja neil ei ole. Kasutatakse nii «nõidusi» kui ka kodus kättesaadavaid kemikaale.