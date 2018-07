11 lõbusat fakti, mida sa pead filmi «Mamma mia!» järje kohta teadma

Seda, kuidas osa saada toredast kinoüritusest, loe lähemalt siit . Aga selleks, et filmiks täiesti valmis olla, oleme kokku kogunud mõned lõbusad faktid legendaarse linateose kohta.

3. Pierce Brosnanil polnud aimugi, millise filmiga ta end seob. Ta võttis pakkumise vastu vaid seetõttu, et Meryl Streep oli oma jah-sõna ütelnud.

4. «Mamma mia!» esimene film on üks kõige enam teeninud linateos, tuues tegijatele piletiraha sisse rohkem kui 610 miljonit dollarit.

9. Tegemist on väga huvitava filmiga - see põhineb 70ndate Rootsi bändi ABBA muusikal, pealkiri on itaaliakeelne, selles mängivad inglise keelt rääkivad näitlejad ja teine osa filmiti Kreekas.