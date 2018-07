Sõbranna.ee moeblogi: Guns N' Roses tõi bändisärgid kapist välja

Tavaliselt on bändisärkidele siiditrüki tehnikas kantud bändi logo või albumi kaanepilt ja tihtipeale ka konkreetse tuuri kuupäevad ning asukohad. Tegemist on ideaalse suveniiriga, mis kontserdilt mälestuseks kaasa haarata. Samas on bändisärk täna ka lihtsalt populaarne moeese, mida võib leida pea igast kiiremoekauplusest. Siiski peetakse heaks tavaks, et bändisärgi kandja ka tegelikult antud bändi muusikat kuulab.