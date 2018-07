8 kasulikku nippi, kuidas pesupesemisel äädikat kasutada

Äädikas on soodne ja väga turvaline puhastusvahend. Võid seda julgelt kasutada ka beebiriiete pesemisel. Hunker loetleb erinevaid võimalusi, kuidas sellest maksimumi võtta.

Lisa masinatäiele pesule enne pesumasina käivitamist 120 ml äädikat. Äädikas toetab puhastusaine mõju, teeb selle tõhusamaks ning kaitseb samal ajal kanga värve hääbumise eest. Kuna äädikas on happeline, aitab see kanga küljest vanad pesuaine jäägid ja värve tuhmistavad ained maha loputada.

Asenda kallis kangapehmendaja tavalise destilleeritud valge äädikaga, mis on naturaalne ja pehmendab pesu ilma kangasse jääke jätmata. Vala 120 ml äädikat masinasse viimaseks loputustsükliks.

Talvisel ajal aitab äädikaga pesu loputamine kanga staatilist elektrit vähendada. Samuti aitab see ennetada karvakeste kleepumist riiete külge. Vala 120 ml äädikat masinasse viimaseks loputustsükliks.

Vahel on pesul märgata pesupulbrist tekkinud laike, mis näitab, et loputamisel ei ole õnnestunud pesu päris puhtaks saada. Pikapeale koguneb kangakiudude vahele üha rohkem jääke, mis kangast kulutavad ja teevad värvid tuhmiks. Lisaks ärritavad pesupulbri jäägid õrna nahka. Jääkide eemaldamiseks lisa loputuseks masinasse 240 ml valget äädikat.

Vala äädikat pihustiga pudelisse ja jäta see vannituppa. Teine kord on hea seda pihustada näiteks kohvi-, veini-, limonaadi-, šokolaadi- ja moosiplekkidele. Äädikat võid muretult kasutada puuvillal ja polüestril. Kanna äädikas plekile, lase 10 minutit toimida ja hõõru õrnalt harjaga. Seejärel pese nagu tavaliselt.

Äädikas saab suurepäraselt lahti kummalistest haisudest, ka lõkkevingust ja kopituslõhnast. Samuti tuleb äädikas appi, kui pesu on jäänud märjalt seisma ja see tuleb haisust vabanemiseks uuesti läbi pesta. Selleks lisa loputussahtlisse 240 ml valget äädikat. Kui riietel on tugev lõkkelõhn külge jäänud, riputa riided kuuma vee vanni kohale ja lase äädikal lõhn ära võtta. Vette võid valada 500-600 ml äädikat.