Puust ja punaseks: kas karjumine on vaimne vägivald?

Nõustaja Andrea Mathews selgitab väljaandes Psychology Today, et kõigepealt tuleb selgeks teha, mis ei kuulu vaimse vägivalla alla.

Vaimne vägivald pole:

kellegi maha jätmine;

partneriga vaidlemine;

kellegi reaktsioon sinu teole, millega sa oled talle haiget teinud;

oma arvamuse või tõe välja ütlemine brutaalselt ausalt;

partneri peale karjumine.

Mathews avab asja laiemalt: kõik karjuvad mõnikord. Kõik. Oleks kummalisem, kui tegemist on inimesega, kes ei muutu iialgi nii emotsionaalseks, et valjemalt oma arvamust ja tundeid väljendada - karjumine on normaalne viis oma tundeid väljendada. Jah, pärast seda, kui tunded on maha jahtunud, tuleks maha istuda ning leida probleemile lahendus, kuid karjumine iseenesest pole vaimne vägivald.

Kuid mis siis on? Emotsionaalne vägivald on püüd kontrollida partnerit ja tema käitumist - samamoodi, nagu füüsilise vägivallaga püütakse saavutada ohvri üle kontroll. Ainus vahe on see, et emotsionaalne vägivallatseja ei löö, tõuka, kägista ega kasuta müüd füüsilise vägivalla vormi. Tema relvaks on emotsioonid.

Samuti on üsna levinud, et emotsionaalne vägivaldur ei tea, et ta seda on. Sageli tunneb ta end ebakindlalt ja kahtleb partneri armastuses, seega kipub ta teda süüdistama petmises, enda õnnetuks tegemises, hakkab kontrollima tema privaatset kirjavahetust ja nuhkida - sel puhul on süüdistused, kahtlustamine, privaatsuse rikkumine ja pidev kontroll vaimse vägivalla vormid.

Või siis arvab ta, et teab, mis on partnerile parem või mis paistab maailmale parem välja, seega kipub ta oma partnerit kritiseerima, püüab kontrollida iga kallima liigutust, kõnnakut, kõne, riietust ning mõistab valusalt hukka, kui partner üle seatud piiride läheb. See on vaimne vägivald.

Vaimne vägivald on:

pidev kritiseerimine ja püüd manipuleerida ja kontrollida;

häbistamine, süüdistamine, kasutades selleks vaenulikku sarkasmi või otsest verbaalset rünnakut;

mõnitav, pisendav kõnepruuk;

verbaalne vägivald (vastikute hüüdnimede kasutamine);

karistamine või karistusega ähvardamine;

suhtedünaamikas enda osa mitte tunnistamine;

gaslighting (partneri arvamuste ja tunnete ebamõistlikuks nimetamine nii kaua, kuni ohver hakkabki uskuma, et ta ei saa enam asjadest õigesti aru ja võtab omaks pealesunnitud reaalsuse);

suhtlemisest keeldumine;

sõpradest ja perekonnast isoleerimine.