Perega telkima: milline varustus kaasa võtta?

Hansaposti veebikaubamaja tootejuht Kadri Paide annab nõuandeid, kuidas peaks telkimisega puhkuseks ette valmistuma nii, et see kujuneks meeldejäävaks positiivses võtmes.

Telk

Lastega reisides peab olema telk ruumikas ja mugav. Kui varasemalt on soetatud ekstreemsetes oludes kasutamiseks mõeldud väike profitelk, siis see perepuhkuseks ei sobi. Kõigi mugavuse huvides võiks valida neljaliikmelisele perele viiekohalise telgi ja viieliikmelisele perele kuuekohalise telgi, et kõigil oleks ruumi ega tekiks «silgud pütis» tunnet.

Eestis ja põhjamaades reisimisel on tähtis, et telgil on sääsevõrkudega ventilatsiooniavad, mis takistavad nii kondensvee tekkimist kui sääskede ja kärbeste pealetungi. Ka vihmaks tuleb iga kell valmis olla – telgi veekindlust näitab märgistus, mida väljendatakse millileetrites. Alla 1500 millimeetrise märgistusega telk mõnusaks puhkuseveetmiseks Eestis ei sobi, pigem võiks jääda vastav number 1500-2000 vahele, et telk peaks kinni väiksema vihmasabina. Kui telk peab kaitsma selles ööbivaid inimesi ka paduvihmas, tuleb valida 3000 millimeetrise veekindlusega telk. Ka kinnitusvahenditele ja konstruktsioonile tasub tähelepanu pöörata, et telk tuulega õhku ei tõuseks ega vesi nurkadest sisse imbuks. Parema veekindluse huvides võiks telgi väliskihi ja sisekihi õmblused olla teibitud.

Selleks, et sama telgiga ka järgmisel ja ülejärgmisel suvel puhkusele sõita, peab telgi pärast reisi põhjalikult ära puhastama ja kuivatama. Telgi eluiga on pikk vaid eeskujuliku hoolduse korral. Telgi kuivatamiseks tuleks leida võimalikult tuuline ja samas varjuline koht, sest päikese käes kuivatamine vähendab telgi veekindlust ja tugevust.

Magamiskott

Telgi kõrval teine tähtis tegur on magamiskott – selline, milles ei hakka külm ega palav ja mis hingab ega aja higistama. Kui üldiselt eelistatakse tekstiilide puhul looduslikke materjale kunstmaterjalidele, siis magamiskoti puhul pole looduslik tavaliselt parim valik. Sünteetilise täidisega magamiskott imab vähem niiskust ning on kergemini kuivatatav ja puhastatav. Osad magamiskotid käivad ka tekiks lahti, mis on paljude inimeste jaoks oluline mugavusargument. Kel uni vaid värskelt lõhnavate linade vahel tuleb, peaks soetama kotti ka spetsiaalse magamiskoti lina, aga otseselt vajalik see pole.

Lisaks materjalile võiks kotti ostes uurida, milline on soovituslik mugavustemperatuuride vahemik ehk millise temperatuuri juures tagab magamiskott hea une. Ekstreemselt külma ilma jaoks mõeldud magamiskott suviseks perepuhkuseks ei sobi, selliseid magamiskotte, mis oleks võrdselt head kõigil temperatuuridel, pole paraku olemas.

Nii nagu telgi puhul, tuleb ka magamiskoti eest pärast reisi hoolt kanda – pesumasinas puhtaks pesta ja korralikult tuule käes kuivatada.

Madrats