Natside ühe olulisima ideoloogi Alfred Rosenbergi esimene naine, tallinlanna Hilda, jättis mehe Hitleri-vaimustuse tõttu maha

Hilda ja Alfred Rosenberg lahutasid juulis 1923. Mees esines Müncheni magistraadi kohtuistungil «süüdioleva» poolena ja protsess lõppes lahutuse vormistamisega. Hilda asus vanemate juurde Tallinna.

Leesmannide pere kaotused

Lisaks lahutusele oli Hildat ja tema peret 1922. aastal tabanud ootamatu draama. Nimelt oli tema vanem vend Freidrich aprillis teadmata kadunuks jäänud. Nagu kirjutati 16. juuni Postimehes: «21. aprillil sõitis Liiva uul. nr. 24 elav Friedrich Leesmann Laiuse valda, Sakusaare taluomaniku A. Brunni poole tedrejahile, kuid jäi aga, ilma et oleks Sakusaarele jõudnud, jäljeta kadunuks. 13. skp. leiti tema surnukeha Laiuse vallast, Lõppe küla alt Kuberi-Matsi soo pealt. Et surnukeha juurest välispidisel vaatusel vägivalla tundemärke ei leitud ja kadunul asjad kõik alles on, ollakse arvamisel et surm mõnele äkilisele haigusele on järgnenud.»

Aga kiluäriga läks Hilda isal endiselt edukalt. Tõsi küll, nüüd tuli esialgu esineda vaid Tartu ja Tallinna näitustel. Kuid ärimees ei unustanud endiselt oma kilukarpidel auhinnarahade kõrval reklaamimast seda, et ta kunagi oli kuninga- ja tsaarikodades varustajaks olnud.

Uudislehes avaldatud reklaamimaiguline tekst kirjeldas Joosep Leesmanni äri: «Konservi- ja plekitööstus Leesmann asub Tallinnas, Võrgu tänav nr. 27. Nimetatud firma on /…/ üheks tuntuimaks ja vanimaks eesti konservitööstuseks. Firma asutaja, hr. J. M. Leesmann, /…/ on õieti öelda Eesti konservitööstuse isa. Tööstuse saadused on oma kväliteedilt eriti hinnatud üle maa ja ei ole vist eestlast, kes poleks söönud Leesmanni kõrgeväärtuslikke kilusid. Peale kilude valmistatakse tööstuses veel järgmiseid konserve: sprotid tomadis, sprotid õlis, vimmad, silmud, kohad, angerjad, sardiinid jne. Peale nimetatute on viimasel ajal suurt poolehoidu leidnud h-a Leesmanni konserveeritud kurgid. Peale siseturu varustamise kõrgeväärtuslike kalakonservidega on konservidele leitud laialdane turg välismail. Isegi üle suure lombi, Ameerikasse on edukalt eksporteeritud h-a Leesmanni tööstuse saaduseid. Tööstusel on oma plekitöökoda, kus valmistatakse kõik konservide karbid. Ettevõtte juhiks on vanahärra Leesmann, kellele väärikalt sekundeerib tema tütar. Tööstuses leiavad tööd üle 30 töölise.»

kilunõu, ERM A 692:103/ab, Eesti Rahva Muuseum, FOTO: muis.ee

Muidugi ei olnud artiklis märgitud tütar mitte Hilda. Tema tervis halvenes pöördumatult iga aastaga. Lõpuks saatsid vanemad ta Prantsumaale Nièvre'i, kus Hilda 1. veebruaril 1928 surigi. Naise matused toimusid Tallinnas Kaarli kirikus 6. märtsil.

Kui 1936. aastal taliolümpiamängudel Garmisch-Partenkirchenis Eesti ajakirjanikel juhuslikult avanes võimalus natside välispoliitilise ameti juhile esitada paar küsimust, siis mainis Alfred Rosenberg neile antud intervjuus, et viimati käis ta kodumaal 1928. aastal, veetes «paar nädalat Tallinnas sugulaste ja tuttavate pool». Sellest on muidugi raske välja lugeda, kas ta just oma endise naise matustest osa võttis, sest olid tal ju Tallinnas ka armastatud tädid ja vend töötas Scheeli pangas. Pealegi oli Alfred Rosenberg 1925. aastal uuesti abiellunud Hedwig Krameriga, kellega 1930. aastal sai tütre Irene.

Baltisakslaste lõpp

1939. aastal, kui algas baltisakslaste ümberasustamine, hoolitses Alfred Rosenberg selle eest, et tema tädid ja onu pere turvaliselt Saksamaale jõuaksid. Ka üle 80-aastane Joosep Leesmann, kelle naine oli viis aastat tagasi surnud, ei jäänud ootama oma äri natsionaliseerimist ja kasutas võimalust kodumaalt lahkumiseks. Vanahärra eelaimdused ei petnud teda – tema konservitööstus sai tõesti aluseks tulevasele Tallinna Kalakombinaadile.

1941. aastaks oli Joosep Leesmann jõudnud ühte baltisakslastest ümberasujate laagrisse, kus tuvastati, et kolm tema neljast vanavanemast olid olnud eestlased ja üksainus sakslane. Kui aga selgus, et tegemist oli Reichi riigiministri kunagise äiaga, rahuldati Leesmanni kodakondsustaotlus ilma suurema kärata.

Külaskäigul viibiv Ida-alade riigiminister Alfred Rosenberg (vasakult 1.), tagaplaanil Eesti kindralkomissar Karl-Siegmund Litzmann. 1942 FOTO: Fotis

Samal aastal nimetati Alfred Rosenberg Ida-alade riigiministriks. 1942. aasta mais külastas ta Tallinna ja Tartut. 1946. aasta 16. oktoobri öösel lõppes Rosenbergi elu köie otsas, Nürnbergi tribunali poolt süüdi mõistetuna kuritegudes inimsuse vastu.

Kasutatud: