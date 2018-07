Eestis on juba üle 400 naisküti

«Naiste tulek jahindusse on seotud paljuski sellega, et tänapäeva ühiskond on muutnud stereotüüpe ning see on soodustanud naiste aktiivsemast osalust jahinduses,» selgitas Eesti Naisküttide Seltsi tegevjuht Triin Roostfeldt. «Lisaks on naised kaasa aidanud jahinduse paremale mainele ja suutnud valdkonna eetilisusele rõhku panna,» rääkis Roostfeldt ja lisas, et «kes veel suudaks paremini selgitada, miks on elu võtmine teatud tingimustes vajalik, kui mitte see, kes elu annab.»