Sodiaagi saladused: 6 tähemärki, kes otsivad vaid seksisõprust

YourTango toob välja mõned sodiaagimärkide esindajad, kes on rohkem seksisõprusele suunatud kui teised ja kelle eesmärgiks enamasti pole tõsine suhe.

Sulle ei meeldi jagada, aga kellele väga meeldiks. Samas sinu puhul jätab see iseloomujoon sinust üliklammerduva inimese mulje. Kui sa tahad tõsist suhet, pead laskma partneril hingata.

Sulle meeldib peitu pugeda ja sa ei taha hästi oma kestast välja tulla. Sulle istuvad väga seksisõprussuhted, aga kui sa julgeksid end natuke avada ja usaldada, näeksid sa, miks tõelised suhted head on.

Sa oled terve oma elu kartnud haiget saada, seega oled sa terve oma elu põgenenud. Sa pead lõpuks peatuma - sa alustad suhteid kiirelt, aga tead, et tegelikult tahad sa enamat kui juhusuhet. Lõpeta põgenemine.

Sa oled väga range ja see on põhjus, miks inimesed ei taha palju sinuga aega veeta. Seksisõprussuhe on sinu jaoks efektiivsuse definitsioon, aga kas sa ikkagi vajad efektiivsust? Ehk vajad sa hoopis inimest, kes armastaks sind kõigi su vigade ja veidrustega ühes?