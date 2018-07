Instagramis levib Barbie-jalgade trend, mis on täpselt nii totter nagu kõlab

A post shared by Chanel Iman (@chaneliman) on May 20, 2018 at 7:29am PDT

Nagu nimetusest võib järeldada, on Barbie-jalad nukule iseloomulikus asendis – tald välja sirutatud, nagu oleks kontsaking jalas. Naised on seda võtet oma jalgade pikendamiseks poseerimisel kasutanud juba ammu, kuid nüüd sai see komme eriti suure hoo sisse, kui see portaalis «Who What Wear» välja hõigati.