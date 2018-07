Egle Eller-Nabi: kontrolli saavutamine oma keha üle võib viia uskumatute positiivsete muutusteni

Sügisest teeb Egle oma karjääris tähelepanuväärse hüppe ning hakkab treeningnõustajana jagama kogemusi, kuidas saavutada parim kehavorm ning luua oma kehaga tervislik suhe.

Teekond teadliku toitumise ja treeninguni kestab tänaseni

Aktiivne eluviis ja trenn on olnud osa minust terve elu. Kui kooliajal köitsid mind väga tantsimine ja kergejõustik, siis mingil eluetapil leidsin positiivse laengu hoopis rühmatreeningutest ning minust sai rühmatreeningute treener.

Ühel hetkel hakkas mind huvitama hoopis fitness ning soovisin teadlikumalt spordiga tegelema hakata. Minu teekond teadlikuma toitumise ja treeninguni algas tegelikult alles pärast esimese lapse sündi, umbes seitse aastat tagasi, ning eks see teekond kestab tänaseni. Tegemist on pideva progressiga. Varem pidasin end väga tervislikuks, sest tegin sporti ja olin liikuv, kuid alles viimastel aastatel olen aru saanud otsesest seosest enda toitumise, emotsioonide ja energia vahel.

Täna saan juhendada ise selliseid gruppe, mis mind kunagi aitasid

Minu esimeseks võistluseks oli fitnessmodelli võistlus. Vahel arvatakse, et grupitegevused ja treeningud ei ole eestlastele omased, pigem pusime omaette või mõtleme, et enne treeninggrupiga liitumist tuleb vormi saada.

Kogemustest võin öelda, et grupis tegutsemisega kaasneb vastupidiselt vabanemise tunne. Oma esimese võistluse ettevalmistamiseks sattusin kohe ühte fitnessiprojekti. See oli grupp, kus olid hästi toredad ja motiveerivad naised, kellel kõigil oli eesmärgiks ilusa vormi saavutamine.

Üheskoos valmistumine tekitas tunde, et oleme ühisel rajal ning vahel jagasime üksteisega probleeme ja küsimusi, mida treeneriga poleks tahtnud arutada. Täna olen ma siiralt rõõmus, et saan juhendada ise selliseid gruppe, mis mind kunagi aitasid ning minu teadlikule elustiilile aluse panid. Selle all ei mõtle ma inimeste fitnessivõistlejateks treenimist, vaid seda, kuidas luua oma kehaga tervislik suhe.

Ootan väga sügist, sest siis saab uue hoo sisse nii minu töö- kui fitnessietapp. Näiteks alustan esmakordselt kolmekuulise kaalulangetamise grupiga Christinas Clinicu Individuaalse meditsiini keskuses, kuhu on oodatud kõik huvilised olenemata vanusest, soost või senisest eluviisist. Olen väga põnevil!

Grupiliikumine suudab tekitada suuri elumuutusi

Aastatega on minu käest palju küsitud, millised on olnud suurimad ja inspireerivamad muutused, mida olen oma silmaga näinud. Selliseid näiteid on väga palju ning ma ei räägi vaid kaalunumbrist, sest tänu teadlikule toitumisele ja treeningule saavutame me kontrolli oma tervise ja keha üle ning see võib viia isegi suuremate positiivsete muudatusteni kui alguses mõtleme.

Grupiliikumine suudab tekitada suuri elumuutusi. Üks värvikaid näiteid on naisterahvas, kelle kehakaal enne grupiga liitumist väga jõudsalt kolmekohalisele numbrile lähenes ning keda ma projekti lõpus selja tagant lausa ära ei tundnud. Temaga rääkides selgus, et programmi jooksul sai naisterahvas tõuke ka ülejäänud elukorralduse parandamiseks. Ta vahetas töökohta ning oli nüüd palju õnnelikum. Ta mõistis, et kui suudab võtta käsile ühe oma elu valdkonna, siis suudab teha seda ka teistes valdkondades.