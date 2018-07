Mida tuleb teha, et rasva põletada?

Ebatervislikku toitu süües söövad inimesed enamasti liiga palju süsivesikuid ja soola. Mõlemad aga on põhjuseks, mis keha hakkab vett kehas kinni hoidma. Seetõttu tunned end raskena ja halvasti. Tervislikult toitudes läheb toidus süsivesikute ja soola osakaal mõistlikuks. Just, mõistlikuks! Selle tulemusena hakkab keha vett väljutama.

Kui liigne vesi on kehast väljutatud, siis on kehakaalu vähendamiseks tarvis hakata keharasva kaotama. Poole kilo keharasva kaotamiseks on tarvis hoida oma organism nädalas 3500 kcal defitsiidis. Seega, kui soovid kaotada ühes nädalas pool kilo, siis on tarvis hoida oma keha kaloridefitsiidis. Seda saab teha kombineerides toitumist ja treeningut.