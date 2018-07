Parema maailma nimel: 20+ kohta, kuhu viia asjad, mida enam ei vaja

Katkised riided

Hea Hoo Facebookis on info, et nende Viljandi Töökeskusesse saab viia või saata ka vanu katkiseid riideid (eriti trikotaažist). Need lõigatakse ribadeks ning erivajadusega inimesed valmistavad neist kauneid ja praktilisi vaipu.

Elumees Ville Kaltsukas Tallinnas, mida haldab Eesti Kassisõprade Kogukond, võtab vastu nii terveid kui ka katkiseid riideid. Terved riided pannakse müüki ja tulu läheb kassidele. Katkised riided pannakse kassidele pesatäiteks.

Kolmas variant on riided viia H&M-i kogumiskasti. Nendest riietega täidetakse mänguasju jms. Viimane on parem kui mitte midagi, aga H&M odavad riided on samas kiirmoe põhjus ja suure hulga riidejäätmete tekke põhjustaja.

Terved ja kasutuskõlblikud asjad

Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Võrus ja Narvas on Uuskasutuskeskused, kuhu saab korralikke asju viia. Asjadele saab kas järele kutsuda kaubiku, viia need ise poodi või kogumiskonteinerisse (Viimsis, Tartus, Tallinnas).

Raplas, Viljandis, Tõrvas, Kuressaares, Kärdlas, Keilas, Kohtla-Järvel ja Rakverest jt paikades on olemas Sõbralt Sõbrale kauplused, kuhu kraami viia saab. Tore on see, et mõlemad poed tegelevad lisaks müügile ka sotsiaalselt vastutustundlike tegevustega toetades inimesi, kes seda abi hädasti vajavad.

Kasutatud riided ja tekstiilid

Humana riidekonteinerid asuvad nii Tallinnas kui ka Tartus, kuhu saab viia puhtaid ja terveid riideesemeid. Kauplustes nad enam riideid vastu ei võta.

Internetis on saadaval ka Eesti kaltsukate kaart, kust võib leida lähima kaltsuka ning suure tõenäosusega nõnda ka koha, kuhu oma riided viia. Haapsalu ettevõttele Rohepakend võib kirjutada ja pakkuda puuvillast kangast, millel pole palju kulumisjälgi. Kangast sünnivad mesilasvahaga kaetud toidumähikud.

Tehnika

Vanu tahvelarvuteid ja telefone koguvad Telia, Tele2 ja Elisa; Mace, iPhone ja iPade Valge Klaar. Erinevalt paljudest kohtadest ei too oma vanade asjade sinna viimine kaasa uue seadme ostukohustust.

Tehnika kokkuostu Tallinnas võib viia kõike. Tartus lasin MTÜ Tehnikaringlusel esimesel tudengiaastal annetusena ära viia suure töötava arvuti. MTÜ Tehnikaringlus annetab arvuteid suurperedele, puuetega inimestele, vaesuses elavatele töötutele, pensionäridele jt.

Vanad munakarbid

Vanu munakarpe võtavad vastu ökopoed ja turumüüjad. Viin tavaliselt oma karbi turule, et müüja selle uuesti täidaks.

Uued tampoonid ja hügieenisidemed

Võib-olla oled teinud majanduse, keskkonna ja mugavuse poolest väga targa otsuse soetada u 19€ eest menstruaalanum. Ilmselt on kapis siiski hunnik suure summa eest tampoone ja hügieenisidemeid. Annetada need oma kohalikule naiste turvakodule.

Uued ühekordsed raseerijad jm hügieenitarbed

Ehk oled otsustanud hakata kasutama korduvkasutatavat raseerijat või komposteeritavat hambaniiti? Vii ühekordsed raseerijad ja hambaniit kodutute varjupaika. Materiaalset abi võetakse kindlasti vastu Tallinna Hoolekande Keskuses, kuid Pärnu, Narva, Rakvere ja Tartu varjupaikadesse võiks sel teemal helistada või kirjutada.

Vanad ravimid

Vanu ravimeid ei tohi visata tavaprügisse ega tualettpotist alla lasta. Nii jõuavad need lõpuks meie veeteedesse. Ravimid tuleks viia kas apteeki või jäätmejaama, kus need tasuta vastu võetakse. Lähemalt loe Ravimiameti kodulehelt.

Paber ja ajalehed

Kõige lihtsam tee on paberikonteiner. Kui sul on aga meisterdamiseas laps, uuri lasteaiast või koolist, kas neile pakuksid vanad ajalehed huvi.

Jooksvad üritused

Mul oli just kuus kotitäit asju ära andmiseks kokku pakitud, kui ilmus info Tasuta Asjade Turu üritusest. Viisin sinna vanu tekstiile ja riideid ning nägin enne lahkumist, kuidas osad asjadest tee õige inimeseni leidsid.

Leia omanik Facebooki kaudu

Sellest, kuidas oma prügi Facebooki abil kellegi aardeks muuta, loe lähemalt siit.

Kuhuviia.ee

Kui sa ei tea, kus on sulle lähim taaraautomaat, klaastaara kogumispunkt vms, siis otsi kuhuviia.ee lehelt lähimat.

Kõige tähtsam on ennetus

Kui me ei täida oma kodu üleliigse ja mõttetu kolaga, siis ei oleks vaja nii palju asju ära visata või neile uusi omanikke leida. Keeldu asjadest, mida sul tegelikult vaja ei ole ning mõtle oma ostud hoolikalt läbi.