Viis trikki käte noorema välimuse välja võlumiseks

Sa võid näost välja näha kui nooruslik tahes, aga käed reedavad su vanuse nagunii. Ära unusta ka oma käte eest korralikult hoolitseda, et need jätkuvalt kaunid välja näeksid. Pure Wow avaldab viis tarkusetera nooruslike käte hoidmiseks.

Kätekreemi kasutamine on nagunii vältimatu, kuid ka seda tehes saab paremini. Investeeri kätekreemi, mis sisaldab ka vananemisvastaseid komponente. Kreem on küll kallim, aga seda väärt.

Koristamisel kinnaste kandmine võib olla esialgu väga ebamugav ja tüütu, aga varsti harjud ära. See on käte hoidmiseks hädavajalik! Kuum vesi ja kodukeemia kuivatavad käte nahka nii palju, et nahka tekivad lõhed. Selle vältimiseks ja käte välimuse parandamiseks võiksid isegi käsi enne kinnaste kätte panekut kreemitada, siis saab kreem paremini toimida ja käsi sügavalt niisutada.

Oled ehk märganud, et paljud tuntud brändid väldivad oma toodetes teatud kemikaale. Mõni läheb veel kaugemale ja lisab laki sisse õlisid, mis küüneplaati niisutavad ja toidavad. Enamasti tähendab see jällegi, et need küünelakid on keskmisest kallimad, kuid pikas plaanis tuleb mõelda tulevikule ja ennast hoida.