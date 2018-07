Sõbranna.ee nädalahoroskoop 14.07-20.07.2018

Oled uudishimulik ja kärsitu, rutiinsete kohustuste täitmine ei taha sujuda. Aeg sobib kultuuriürituste külastamiseks, aga ka kontaktide loomiseks vastassooga. Kunagine armastatu võib taas välja ilmuda. Sulle ehk tundub, et ta on aja jooksul muutunud põnevamaks, lisandunud on salapära.