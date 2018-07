Tuuli jaoks on smuutidel eriline staatus ning ta valmistab neid päris sageli. Põhjuseid on mitu. Lisaks tõigale, et smuutid on väga maitsvad, saab smuutis ära kasutada need viljad ja marjad, mille järele pereliikmete nõudlus langenud on. Ikka ja jälle juhtub, et mõnd värsket vilja süüakse pikema aja vältel usinasti ja siis äkki huvi raugeb. Smuutidega on hea sellistele viljadele uus võimalus anda.

Olulisim põhjus smuutide valmistamiseks on aga võimalus sel moel kogu pere tervist turgutada. Tuuli sõnul võiks smuuti olla kergendust pakkuv lahendus ka emadele, sest oskuslikult miksides on võimalik smuutiga vahvaid trikke teha nii, et lapsed saavad kätte kõik olulised vitamiinid ja toitained ning naudivad ka maitset. Näiteks külluslik ja lausa magusroa mõõtu kirsi-toorkakao smuuti on üks neid väikese vimkaga smuutisid, mis maitseb nii Tuuli lastele kui ka pereisale ning mille puhul keegi ei kahtlusta, et sinna on peidetud ka pisut spinatit.

Toorkakao – maiustajate ja terviseteadlike lemmik

Miks võiks toorkakao olla toidulaual olulisel kohal? Šokolaadisõbrad kindlasti teavad, et see supertoit muudab roogade maitse mõnusalt külluslikuks ja sügavaks. Lisaks peetakse toorkakaod kõige kõrgema magneesiumisisaldusega toiduaineks. Magneesium on üks olulisemaid mineraalaineid, mille puudus on üsna sage nähtus. Magneesiumi aitab tagada organismi süsivesikute, rasvade ja valkude normaalse ainevahetuse, aitab reguleerida südamelihaste tööd, toetab vereringet ning närvide ja lihaste häireteta tööd. Ehk igati elutähtis mineraal, mida oleks hea oma igapäevase toiduga piisavalt saada. Toorkakaoga kirsismuuti aitab magneesiumi igapäevamenüüsse lisada sel kõige meeldivamal moel.

Et toorkakaoga smuuti liialt magus ei saaks, kombineeri see näiteks kirssidega. Kas teadsid, et kirsis on ohtralt nii rauda kui ka C-vitamiini ning paljude omaduste poolest ületab kirsi toiteväärtus muidu ju lausa supermarjaks peetavat musta sõstart? Kirsid sisaldavad tubli annuse foolhapet, ka osalevad kirsis sisalduvad vitamiinid koos mikroelementidega vereloomes ning on vajalikud aju ja närvisüsteemi toimimiseks. Kirsid on tuntud ka kui põletikuliste protsesside leevendaja, neid peetakse vähki ennetavaks supertoiduks, mis parandavad ka und ja aitavad ohjata vererõhku. Marjades sisalduvad kiudained hoiavad seedimise vilkana ja toetavad soolestikus elutsevaid häid baktereid.

Lisa neile kahele supertoidule avokaado ja spinat ning nii vitamiinilaeng kui ka maitseelamus on garanteeritud.

Retsept: kirsi-toorkakao smuuti

Kogus: kahele

Vaja läheb: