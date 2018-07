Jälgi, mida laps koolivaheajal telekast vaatab: rebane olgu ikka rebane ja jänes peaks olema jänes!

Taaskord on küsimus selles, milline on telekavaatamisele kulutatav aeg. «Teleri vaatamine võib olla teatud mõttes hoopis sotsiaalne tegevus ning ka selle sisust on võimalik õppida eluks vajalikke oskusi. Näiteks kui laps ütleb, et vaatas Jussikese saadet ning kirjeldab, mida Juss seal tegi ning miks, siis on laps omandanud endale saate abil uusi oskusi ja teadmisi,» rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuses vaimse tervise õde.