Suutäis suvekirjut

Kaneel, kardemon ja lillkapsas - võiga ahjus küpsetatult annavad need ütlemata mõnusa suvise maitsekoosluse. Samamoodi istuvad hästi kokku banaanid tüümiani ja peterselliga või maasikad musta pipra ja/või koriandriga. „Ka maasikas ja basiilik on salatis või maitsevees imehea ja värskendav duett,” loetleb toidublogija (vt mycookingaffair.com) ja fotograaf Laura Strandberg eritabaseid kombinatsioone, mida ta iseäranis suvel armastab.

Laura Strandberg. FOTO: Kadri Ottosson

Veel kuuluvad tema argisesse suvekööki ahjus õliga küpsetatud peedid või muud juurikad, mida katab tihti kõrvitsa- ning päevalilleseemnesegu- ja/või juustupuiste. Aga kui tuleb pidu, paneb Laura lauale kõiksugu määrdeid peedihummusest ja paprikakreemist peedi-feta-kõrvitsaseemne võideni. Ka maitse- ja värvikirjud salatid on sage igapäevaroog ja peolaual omal kohal: üheks oma suuremaks lemmikuks peab ta avokaado-tomati-parmesani salatit oliiviõlist, palsamiäädikast ja meest segatud kastmega. „Küps köögivili grillilt või ahjust koos juustu ja värske salatiga – selline mu suveklassika ongi,” räägib ta.

Pole mingit kahtlust, et aeg esimese kevadise rohelise tärkamisest sügisese küpsemiseni välja on Laurale kui kokakunstnikule retseptide väljamõtlemiseks ja proovmiseks parim. Karulaugu, maitsetaimede ja rabarberi tulekust alates tahaks ju neist kõigist viimase välja pigistada, küpsetades muu hulgas kooki või suristades smuutit. Suvel on tal kombeks teha ülepäeviti turutuure ning nautida sealset valikurohkust ja värvidemöllu. Samuti pakub söödav looduse looming tema fotograafisilmale lõpmata palju inspiratsiooni isuäratavateks toidulavastusteks ja -stilistikaks. Seenelkäik ja mustikamets on samuti kindel osa suvest – nagu ühele Eesti inimesele kohane, ei saa temagi koriluseta ja laob talveks sügavkülma head-paremat täis.

Maalähedus kohtub printsessiga

Kuigi praegu on naine pühendunud toidule ja fotograafiale ehk sellele, mis kõige hingelähedasem ja huvitavam, on tal selja taga ka majandusõpingud ülikoolis. Nende kõrvalt käis ta ka kokakoolis, kuid peakokana töötamine näitas kätte, et massidele ja kindla menüü järgi söögi valmistamine pole siiski tema jaoks. Oma lõbuks kokkamine ja toidublogi, kus ta väikeste pausidega on kuus aastat retsepte üles tähendanud ja emotsioone jaganud, oli üksnes asjade loomulik jätk.