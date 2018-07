Rõivad, mis panevad armuma

«Ma ei loo moodi ainult modellidele, kõige põnevamad on tugeva karakteriga naised,» ütleb üks kohaliku moetaeva kirkamaid tähti Aldo Järvsoo. «Ei loe suurus ega vanus, sest kui rõivas on inimese järgi tehtud ja kaunistab tema keha, rabab see alati jalust. Ilu ei saa numbrite keelde tõlkida, selle väljendamiseks on tunnete keel.»

Suveöö peabki välja nägema tõeline pidu ja pillerkaar – Aldo Järvsoo nägemus kinnitab seda. FOTO: Toomas Volkmann

Moe-show «Suveöö unenägu» tõi lavale nelja disaineri loomingu, aga mitte ainsatki n-ö tavalist modelli. Viimane kui üks kaunitar, kes publikult säravaid ideid esitles, on ka ise särav isiksus.

Kastevärske hommik kleidi kujul, lauljatar Anette Maria Rennit. FOTO: Toomas Volkmann

Näitlejannad Evelin Võigemast, Mirtel Pohla ja Merle Palmiste, lauljatarid Laura Põldvere, Anette Maria Rennit ja äsja superstaarisaates teiseks jäänud Sissi Nylia Benita. Euroopa Komisjoni pressiohvitser ja moeblogija Annikky Lamp. Meedianäod Keili Sükijainen, Susan Luitsalu, Reet Härmat ja Anu Saagim ning äsja «Selgeltnägijate tuleproovis» oma üleloomulikke võimeid tõestanud nõid Alisa.

Kaks tiivulist kaunitari Riina Põldroosi loomingus, Susan Luitsalu ja Keili Sükijainen. FOTO: Toomas Volkmann

Eri pikkuses, kaalus ja vanuses kaunitarid näitasid, et iga naine võib olla kordumatult kaunis, kandes originaalset ja positiivsusest pakatavat moekunsti.

Naisena on võimatu sellisesse ilu üleküllusesse mitte armuda, ja kindel on see, et niimoodi õitsele löödud enesekindlusega naine paneb omakorda enesesse armuma kõik teised.

Suveöö kuninganna on kohal! Aldo Järvsoo loomingut esitleb majesteetlik Merle Palmiste. FOTO: Toomas Volkmann

Embassy of Fashion koondab nelja eri käekirjaga autorit, keda seob aastatepikkune sügav sõprus. Mõneti on üksteist vastastikku inspireerides, kritiseerides ja takka õhutades veidi sünkrooni libisenud ka autorite ilumeel ning loomulinguline väljenduskeel, ent siiski on igaühe looming kordumatult äratuntav.

Taevasinist unistust kannab iginoor Anu Saagim. FOTO: Toomas Volkmann

Riina Põldroos oskab välja võluda erakordsel moel kehakuju kaunistavaid kleite. Aastate jooksul oleme imetlenud tema voogavaid siiditiibu ja sametisi aplikatsioone, filigraanseid voltmustreid ja antiigihõngulisi drapeeringuid. Kõike seda nägi lummavalt kirkas gammas ka tuliuues suvekollektsioonis. Uue ideena tõi Riina lavale samettikandiga bodid nii pika seeliku kui ka igapäevaste pükstega kandmiseks. Salendavaid drapeeringuid hakkas lisaks kleitidele silma ka kombinesoonidel.

Killukest kirge ja draamat näitab nõid Alisa. FOTO: Toomas Volkmann

Ketlin Bachmann on ilmselt ainus Eesti disainer, kes moeka plisseeriga tõeliselt originaalselt ringi käia oskab. Tema kõndiva kroonlehe kleite nägi nii erksamas gammas kui ka kastevärsketes pastelltoonides.

Aldo Järvsoo omakorda ei seadnud lennukatele ideedele mingeid piire, vaid muutis lillelised pidžaamad õhtukleitide vääriliselt stiilseks ja volangikosed sulgkergelt seksikaks. Põllulillemotiivid kangamustris lisasid südamlikku lihtsust ning vallatule fantaasialennule pani särava punkti kullapõhjaline brokaat. Kes ei tahaks suvel ise päikesega võidu särada! Seda enam, et meie laiuskraadil ei saa päikese peale kunagi päris kindel olla.

Lauljatar Laura kehastub selles Ketlin Bachmanni kleidis maagiliseks lilleks. FOTO: Toomas Volkmann

Ehtekunstnik Tanel Veenre tõi erksavärviliste marjasarjade kõrvale kuldsed mardikad ja hõbedased stiliseeritud skarabeused. Viimane pole niisama efektne putukas, vaid sümbol, mis pidavat kandjat kaitsma ning aitama tal eluteel õnne leida. Vähemalt nõnda usuti omal ajal Egiptuses ja sama usub ka ehete looja Tanel: «Mulle meeldib idee, et kandjal on ehtega suhe nagu väikese hingehoidjaga, mis kaitseb teda kurja eest.»