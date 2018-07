Arstid hoiatavad uue seksitrendi eest, mis on naistele ohtlik

Kõik sai alguse sellest, et üks mees kirjeldas netifoorumis Reddit, kuidas tema tüdruksõber saab võimsa orgasmi sellest, et hoiab pissil käimist nii palju edasi kui vähegi kannatab, sest koos põie tühjendamisega kaasneb erakordne rahuldustunne, edastab Shape Magazine.

Tema kogemusele leidus palju kaasarääkijaid, kes väitsid, et on kogenud midagi sarnast. Kuigi leidus ka kritiseerijaid, kes ei usu, et uriini kinnihoidmine võiks suisa orgasmini viia, ei ole linnalegendi levikuks palju vaja. Paljud naised on omal nahal kogenud, et urineerimine võib mõjuda seksuaalselt stimuleerivalt.

«Kliitor, tupp ja kusiti, mis viib põieni, asuvad kõik üksteisele väga lähedal,» selgitas ajakirjale dr Celeste Holbrook. «Kui põis on täis, võib see suruda genitaalide tundlikele ja erutuvatele piirkondadele, näiteks kliitorile ja selle harudele. Paljud naised stimuleerivad üht kohta selleks, et stimuleerida ka ülejäänud tundlikku piirkonda.»

Selleks on aga häid põhjuseid, miks ei tasu pissihäda liiga kaua kannatada. Esiteks suurendab see oluliselt kuseteede ja põie infektsiooni võimalust, sest kahjulikel bakteritel on võimalus mitmekordistuda. Tavaliselt juhtub ikka, et tualetti pääsemist tuleb oodata – see ei ole ohtlik, kui ei juhtu väga sageli ja kannatama ei pea pikka aega. Regulaarne kannatamine suurendab aga infektsiooniohtu nii palju, et seda peab tõsiselt võtma.

Sageli pissihäda kannatamine võib ka põielihased nõrgaks teha. Selle tagajärjel hakkab naist vananedes tavalisest varem painama põiepidamatus. Viimaks võib väga harvadel juhtudel ka põis lõhkeda. See ohustab aga eelkõige neid, kelle on neer on vigastuse, operatsiooni või haiguse tõttu kahjustatud.