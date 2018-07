Söögikoht: uued maitsed vanas pioneerisööklas

Rannaresto skandinaavialik sisevaade. FOTO: Britt Rosen

Eri Klas, Paavo Järvi, Roman Baskin, Villu Tamme, Andres Mustonen, Raul Rebane, Priit Pullerits – kus on see auväärne seltskond lapsepõlves einet võtnud?

Te ei mõtle kunagi välja, et selleks paigaks on praegune Valkla rannaresto, nõukogude kümnendeil kultuuritöötajate ametiühingule kuulunud Valkla pioneerilaagri söökla.

Mõistagi ei pakutud tol ajal kultuuritöötajate lastele lõunasöögiks hiidkrevette tśilliga ega majalimonaadi laimiga nagu rannaresto külastajatele praegu. Ka Camemberti juustu olemasolust polnud neil ilmselt õrna aimugi. Küll aga mäletab Arteri ajakirjanik Priit Pullerits ühest 1970ndate keskpaiga laagrisuvest, et õhtuooteks anti sööklas klaasitäis kisselli ja kaks saiaviilu. Seda, et laagris oleks näljatunne pitsitanud, talle üldisest kehvast olustikust hoolimata ei meenu, kuid magusaisu vaevas küll. See oli suur asi, kui pioneerirühm kokku koguti ja üheskoos kahe kilomeetri kaugusele Valkla poodi maiustuste järele mindi. Iiriskommid, vahvlid, maisikepikesed – oh seda rõõmu! Köögitoimkonnas, kus kõik lapsed kordamööda abiks käisid, avaldas talle aga erilist muljet saiaviilutaja, sest sellist agregaati polnud ta enne näinud. Muust toidust on tema mälusopid tühjad. Nagu teistele poistele, oli ka talle tähtsam kõik muu jooksuvõistlustest lõkkeõhtuteni.

Lõhe ceviche. FOTO: Britt Rosen

Merevaade praeguse rannarestorani söögisaali akendest on tõenäoliselt sama nagu 1950ndatel, kui pioneerilaager alustas. Sisu aga on täiesti uus: skandinaavialikult hele, pisut Ikealikus vaimus. Rääkimata menüüst ja maitsetest, kus kohalik suvevärske põimub turvalise rahvusvahelise maiguga: lõhe ceviche, lihaveise carpaccio, pardifileesalat, rohelise herne risoto.

Pühapäevasest õhtupoolikust ja pilvisest ilmast hoolimata on rannarestoran ja selle terrass rahvast täis – suvitajad, seiklejad, sünnipäevalised. Kohad tuleks tingimata ette kinni panna, sest puhkekeskus, mille südames restoran asub, on suveajal tihti ühes söögikohaga üritusteks reserveeritud.

Kalasupp kohaga. FOTO: Britt Rosen

Tervitus on soe, pererahvas naeratav ja lahke. Pisut hiljem kogeme Eesti oludes üpris haruldast ja meeldivat nähtust, kui kõigile praadi pikemalt ootama pidanud kundedele pakutakse maja kulul meelepärast jooki. Kas võtta kuusevõrse spritzer`it, kus on mullivett, laimi ja kuusevõrsesiirupit või hoopis majalimonaadi? Või käsitööõlut, mille valik on samuti arvestatav? Vein ja vesi oleks selles komplektis isegi liiga tavalised - võitu saab nostalgia ja maitseme laimiga majalimonaadi (2,50 eurot). See on suviselt värske ja lahe ning üldsegi mitte suhkrune.

Mis aga põhiline, taldrikutelt vaatab vastu suvi ning sügavkülmafriikaid või poepihve sellest rannarestost ei saa. Kalasupi (5,90 eurot) selges leemes ujuvad lisaks kohale ja vutimunale värske kartuli ning noore porgandi poolikud ja väikesed hernekaunad. Lõhe ceviche (7,50 eurot) maitseb rõõsalt ja tśilli jätab suhu vaid õrna väreluse – wakame, koriandrileem, maja majonees ja redis sulatavad kõik suus mõnusaks tervikuks. Saiaviilud seal kõrval on võis praetud ja veel pannikuumad. Kes tahab rohkem särtsu, võib kalale laimimahla juurde pigistada.

Päevakala koha suviste köögiviljadega. FOTO: Britt Rosen

Taldrikusuurune vasikaśnitsel. FOTO: Britt Rosen

Päevakalaks pakutakse hõrku praekoha (14 eurot) ja sedagi saadab suveköögiviljade paraad. Aasiapärases panko-paneeringus vasikaśnitsel (14 eurot) on taldrikusuurune nagu aus Viini śnitsel ja jälle tuleb kööki kiita – värske kartul ja soolakurk ning sibulaga praetud seened maitsevad kokku täpselt nii nagu üks õige Eesti suvi. Ning lõpuks need hullutavad majakoogid – Napoleoni tükk on mahlakas ja sedavõrd suur, et isegi Kalevipoja mõõtu mees peab laskma sellest pool kaasa pakkida. Pavlova aga annab õhulisuse ja kooresusega silmad ette kõigile pealinna nooblimate kohvikute omadele.

Järgmisel korral tahaks tuleku sättida päikeseloojanguga õhtusse, kui terrassil saab vaadata taevavärvide mängu merel ja pea kohal ripub lambipirnide valguskee.

Väljavõte menüüst seisab juba sissekäiguteel. Britt Rosen

Noppeid menüüst

Valkla rannaresto

Metsakuru, Valkla küla, Kuusalu vald

Avatud suvel iga päev kl 12-22

Lihaveise carpaccio - lihaveise sisefilee, Parmesan, rukola 9 eurot

Küpsetatud Camembert kahele - Camemberti juust, hooajalised marjad, sai 8 eurot

Gazpacho - külm tomati-köögiviljasupp, kitsejuust, chorizo 5,90 eurot

Rohelise herne risoto grillitud kanaga – risoto, suhkruhernes, kanafilee 12 eurot

Kohapeal küpsetatud majakoogid alates 4 eurot

Maitsevesi 1,5 l 2,50 eurot

Majavein 12 cl 3,50 eurot

Joo-palju-jaksad-kohv masinast 3 eurot

Käsitööõlle degustatsioonipakett – 4 õlut 17,90 eurot

Laimimaiseline majalimonaad. FOTO: Britt Rosen