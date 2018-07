Barista ülestunnistus: tellitud jook näitab, milline inimese sa tegelikult oled

Late

Late on kõige populaarsem kohvijook, mida kohvikus tellitakse. «Late joojad on enamasti väga avatud ja seltskondlikud inimesed,» ütleb Ward Daily Mailile. «Üldiselt on nad paindlikud, võtavad vabalt ja ei ütle kellegi kohta midagi halvasti.» Teiselt poolt on aga latefännid Wardi meelest vahel liiga kergeusklikud ja lasevad endast üle sõita.

Piimakohv

Kõige rohkem tellitakse latet, milles piim on vahustatud, kuid on ka neid, kes tellivad oma kohvi tavalise vahustamata piimaga. Wardi selgitusel eelistavad seda puristid ja traditsioone hindavad inimesed, kellele meeldib rutiinne elu. «Aga see võib olla ka märk, et nad on kontrollifriigid,» märgib barista.

Cappuccino

«Kui sa oled cappuccino jooja, on sul tõenäoliselt obsessiivne iseloom, aga sa oskad ka teistega arvestada,» väidab Ward.

Must kohv

Barista sõnul on must kohv kõige puhtam viis, kuidas kofeiini manustada. «Kui su lemmik on must kohv, siis oled ilmselt viimane, kes õhtul töölt ära läheb ja sul on laitmatu tööeetika,» arvab ta. «Samas oled ka pisut kangekaelne, jääd oma arvamusele kindlaks ja oled valmis vaidlema, et must kohv on kõige õigem jook.»

Lahustuv kohv