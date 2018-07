Lihtsa elu toidud

Toidublogija Britt Paju jaoks on suvi üks suur maitsete virvarr, kus toitude peaosatäitjad vahelduvad ahvikiirusel ja just siis, kui oled neid veel rohkem armastama hakanud.

„Tõenäoliselt on mu suveaja lemmikmaitsed samad, mis paljudel teistelgi,” oletab ta. Mõtled suvi, ja silme ees on maasikad. Siis veel leedri- ja angervaksasiirupiga maitsestatud jahe jook, kukeseenepirukas, värske ja krõmpsuv suvikõrvits või ema kasvuhoone tomati- ja kurgiparaad, loetleb Britt. Õige suve juurde kuuluvad alati ka värske suitsukala, kukeseenekaste ja isetehtud jäätis. Veel järele mõeldes lisab toiblogija sinna nimekirja tikrid ja mustsõstrad ning suveköögis asendamatu grillimeki ja suitsuahjuvine, kaht viimast siiski vaid natuke.

Salatirullide valmistamiseks sobivad võimalikult suure lehega salatilised nagu Rooma salat või hoopis lehtkapsas või -peet. Katsetada võib ka värsket kapsast. Toorest peedist mõne minutiga valmis suristatud pesto on üks Britt Paju suurtest lemmikutest. See sobib ka võileivakatteks ja pasta sisse segamiseks.

Koori toores peet, porgand ja küüslauk, tükelda kergelt ja püreesta sau- või kannmikseri abil pestolaadseks kastmeks. Tõsta pestud salatilehed tööpinnale, rootsuosa pealpool. Kui roots on tugevamapoolne, tümita seda näiteks tainarulli abil pisut pehmemaks, et leht oleks rullitav. Jaga salatilehtede keskmisele osale keedetud riis, loputatud ja kurnatud kikerherned, pesto ning rediseidud ja rulli lehed võimalikult tihedalt kokku. Serveeri kohe.

See on üks toite, mille järele tuleb isu eriti suvisel ajal. Salatist on eri variante, ka palju pikema koostisainete nimistuga, kuid ennekõike määravad selle isiklikud eelistused, sisetunne ja kapisisu. Toidublogijale meeldib just see retsept – lihtne, kiire ja maitsev ning boonusena hoiab pisut ka taljejoont. Kes armastab sibula maitset, võib kasutada rohelise sibula asemel punast või salatisibulat. Kergemaks eineks sobib roog hästi ka ilma värske kartulita.