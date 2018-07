Tippkokk Jörgen Kohal: selle suve grill-hitt on varajane Eesti kapsas!

«Terviseteadlikud inimesed on juba harjunud grillima köögi- ning puuvilju, et tasakaalustada grillitavat lihaportsu tervisliku lisandiga. Samuti on grillitud köögiviljad-puuviljad hea alternatiiv neile, kes liha ei söö,» ütleb Rimi kokk Jörgen Kohal. «Väga populaarsed on näiteks grillitud köögiviljavardad, millele saab läheneda loominguliselt ning proovida vardasse lükata erinevaid juurvilju, kaunvilju või seeni. Kõvemad juurikad tuleb enne vardasse ajamist soolvees pehmemaks keeta ning külma veega jahutada, seejärel küpsetada mõned minutid grillil. Sütel või lõkkes küpsetamiseks sobivad kõik köögiviljad.»