Eesti naise lugu: olen armuke 20 aastat vanemale mehele, nüüd on meil salajane laps

Ma ei tea enam, mida teha, kes olen mina ja mida ma tahan. Mees on justkui domineeriv pool, kes küll käib harva, aga kontrollib (heas mõttes) mu elu. Aga ma ei tea enam. Tunnen end tühjana. Alguses mees ütles, et räägib peagi minust oma perele, aga mida aeg edasi, seda rohkem see edasi lükkub ja oma peret maha jätta ta ei saa. Ta ütleb, et tütred vajavad isa ja vähemalt 4-6 aastat peab ta veel kodus elama. Aga mida mina siis pean tegema? Kas pean teda kogu see aeg ootama?

Ma ei tunne ennast enam ära. Leian pidevalt end täitmast kindlat rolli, püüan temale meeldida ja meelepärane olla. Otsin võimalusi, kuidas ühist keelt leida ja kuidas teda mitte pahandada. Aga oma isiku olen kaduma lasknud. Olen nagu kinni makstud ilus, noor naine, kes talle poja sünnitas ning tema tahtmist teeb. Muidugi mulle meeldib hoolitsetud välja näha, trenni teha ja hea ema olla, aga tunnen mingit survet ja see murrab mind…

Kuidas peaksin edasi toimima? Ma lihtsalt ei jõua enam olla keegi, kelleks ma pole loodud. Kuidas kehtestada end nii, et ta ei arvaks, et ma jonnin? Või lõpetada suhe? Lisaks oleks minu küsimus, et kus on garantii, et mees jätab oma naise maha ja tuleb kunagi üldse meie juurde päriseks elama? Ta käib meie juures kuus 2-3 korda, paar tundi ning ülejäänud aja tegeleb oma pere, raha teenimise ja hobidega. Minule ütleb, et elame hetkes ja aeg näitab, mis saab. Kõigi arvamused on teretulnud, ka negatiivsed.»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Marge Vainre:

«Teie pikast ja põhjalikust kirjas selgub, et teil on kaks erinevat suhtekogemust ja samas on neis ka midagi sarnast. Eelmises suhtes ei tundnud te end naisena hästi, talusite süüdistusi ja alandusi. Mees tõrjus lähedust ja suhe oli ebakindel. Teine algas küll romantiliselt, mees näitas initsiatiivi ja huvi teie vastu, kuid nüüd olete siiski olukorras, kus suhte tulevik on hämar, tunnete end kõrvalejäetuna. Teid seob küll laps, kuid ometi olete üksi. Mõlemat suhet iseloomustab ebakindlus ja üksindus, mees pole teie jaoks piisavalt olemas, eirab teie vajadusi ja hoiab kontroll teie üle.