7 kavalat ideed, kuidas oma silmarõõmuga emotsionaalsem side luua

Edukate suhete aluseks on kombinatsioon emotsionaalsest ja füüsilisest külgetõmbest, sest kui viimane võib jahtuda, siis emotsionaalne side jääb püsima. See tähendab, et partneri juures ei ole atraktiivne mitte ainult tema füüsis, vaid oluliseks saavad ka tema südamesoovid, mõttemaailm ja unistused. Sügav emotsionaalne side lähendab inimesi ja on pikaajaliste suhete saladus. Bustle vahendab seitset moodust, kuidas emotsionaalset sidet luua.

Pühenda talle oma täielik tähelepanu

Kohalolu hetkes on kõige olulisem. Kui veedad aega oma silmarõõmuga, pane telefon hääletuks ja pühenda oma kaaslasele täielik tähelepanu. Ilma segavate faktoriteta suudad paremini kuulata ja keskenduda ning tänu sellele tähenduslikku vestlust arendada.

Muuda pilguvahetus tähendusrikkaks

Olles oma kaaslase jutust siiralt huvitatud, ära pelga talle kuulates silma vaadata. Emotsionaalne side on tunnetamise küsimus.

Ära kiirusta

Tavaliselt kipuvad kiiresti alanud suhted sama kiiresti ka lõppema, sest on loodud valedele alustele. Keskendudes esmalt füüsilisele kontaktile, võib inimene ise kergesti ununeda. Sellepärast on oluline emotsionaalse sideme loomine enne füüsilisi tegevusi.

Leia ühised huvid

Üks parimaid viise emotsionaalse sideme loomiseks on ühiste kogemuste jagamine. Kui juhtud silmarõõmuga sama hobi jagama, tuleks leida võimalus ühisel jututeemal vestelda ja kui juttu jätkub pikemaks, ole julge ning paku välja, et võiks mõned joogid teha. Anna oma naeratuse ja kerge flirdiga märku, et oled huvitatud sõpruse järgmisele tasemele viimisest.

Ära jää endast rääkides tagasihoidlikuks

Ära karda olla haavatav. Emotsionaalse sideme loomine nõuab sügavaid vestlusi ja ausust oma mõtete avaldamisel. Riski ja ära jää ainult turvaliste jututeemade juurde nagu näiteks möödunud nädalavahetus või su lemmikloom. Kui suhtled oma silmarõõmuga samal viisil nagu juhusliku tuttavaga, näeb ka tema sind nii.

Veetke võimalikult palju aega koos

Emotsionaalse sideme loomisel on oluline, et kõik meie viis meelt oleksid töös. Kui suhtled oma silmarõõmuga siiamaani online’is, helista talle või jäta häälsõnum. Kui tegemist on kellegagi, keda näed regulaarselt, püüa viibida võimalikult palju tema lähedal, aga mõõdukalt!

Naudi hetke