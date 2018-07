Jaapanlaste geniaalne nipp, kuidas kulud kontrolli alla saada

Meetodi idee on panna kirja kõik oma kulud kategooriate järgi. Esimene kategooria on hädavajalik ja sinna kuuluvad näiteks toit, ravimid, transport, üür. Teine kategooria on valikuline, mis hõlmab peamiselt elustiilist tingitud kulutusi, näiteks väljas söömine, šoping, take-away toit. Kolmandaks kategooriaks on kultuur ja meelelahutus, näiteks kino, teater, ajakirjad, raamatud, kontserdid. Neljas kategooria on lisakategooria, kuhu kuuluvad näiteks sünnipäevakingitused sõpradele, televiisori remont ja teised harvemini ette tulevad kulutused.