Kontserdikorraldaja keelas lapsevankritega sisenemise

Ka väikelapsi ja eriti imikuid soovitatakse rokkfestivalile mitte kaasa võtta, kirjutab Lääne Elu. «Festivali korraldajale on tulnud palju küsimusi, kas imikutega tulles peab ostma lisapileti ja kas on tagatud lastevankritega ligipääs kontserdialale,» ütles Rock in Haapsalu avalike suhete juht Reno Hekkonens. Sellised päringud tegid korraldajad murelikuks, sest imikutega rahvarohkele rokkfestivalile tulles seatakse lapse tervis ohtu.