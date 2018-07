Tallinn Dolls loobus karusnaha kasutamisest

Tänaseks on programmiga liitunud juba 18 Eesti ettevõtet, kes on ühinenud selliste tuntud tipptegijatega nagu Versace, Gucci, Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo, Michael Kors, Calvin Klein ja teised. Programmi esindab Eestis loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus.

Eestist on lisaks Tallinn Dollsile karusnahavabade disainerite programmiga ühinenud Aus Design OÜ (Reet Aus), Xenia Joost, WÖÖ, Kalle HT, KÄT, Perit Muuga, Mari Design, TUUB, Reval Denim Guild, Les Petites disainipood, mahemoe jaekett LAV Organic Lifestyle, teadliku elustiili pood Slow, Eesti disaini pood Tali, veganbränd LuxTerra, Fafa disain, lastemoe loojad Dadamora ja Nannipung.

«Tallinn Dollsi kui väga populaarse ja kiiresti areneva ettevõtte liitumine programmiga annab veelgi rohkem hoogu püüdlustele jätta karusloomafarmid lõplikult ajalukku. Loomus töötab karusloomakasvanduste keelustamise nimel ühelt poolt ametnike ja poliitikutega ning teisalt tarbijate ja moeloojatega, et tuhmuks iganenud arusaam karusnahast kui glamuursest ja loodussõbralikust materjalist,» ütles Fur Free Retailer programmi projektijuht Annika Lepp.

Fur Free Retailer on maailma juhtiv karusnahavabasid ettevõtteid ja eetilise kauba tarbijaid ühendav programm, mille eesmärgiks on julgustada ettevõtteid karusnahast loobuma ja edendada seeläbi eetilist tarbimist. Enam kui 20 riigis toimiva Fur Free Retailer programmi kutsus ellu rahvusvaheline Fur Free Alliance koalitsioon, kuhu kuulub enam kui 40 juhtivat looma- ja keskkonnakaitse organisatsiooni üle maailma. Fur Free Retailer programm on tunnustatud ISO 26000:2010 sotsiaalse vastutuse juhisega näitena valdkondlikust algatusest.