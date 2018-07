«Mamma Mia» staar Amanda Seyfried: koolis tehti minu üle nalja, et olen kahvatu ja kole

Näitlejanna rääkis intervjuus, et kannatas nooruses paanikahoogude ja obsessiiv-kompulsiivse häire käes. Teismeliseea modellitöö kohta ütles Seyfried, et tegeles sellega lihtsalt glamuuri ja kogemuse pärast, edastab Digital Spy.

«Koolis tehti minu üle nalja, et olen kahvatu ja kole,» lausus Amanda ja rääkis, et varajases teismeeas oli tal palju raskeid hetki. Praeguseks on 32-aastane näitlejanna enesega rahu teinud ja leidnud viisi, kuidas ärevusega toime tulla. «Ma ei tee head nägu nii palju kui võiks, aga päeva lõpuks olen ma rahul, et ei ole teeselnud ega midagi varjanud,» lausus staar.

Näiteks eelmisel aastal tunnistas näitlejanna meedias, et arvas esialgu «Mamma Mia!» filmi järje kohta, et see tuleb kohutav. Hiljem lisas ta, et uue osa filmimine oli hoopis lõbusam. «Kõik olid tagasi koos ja esimesest filmist on möödas 10 aastat. Nii palju armastust ja perekonnatunnet on sellesse filmi pandud.»

«Mamma Mia! Siit me tuleme taas» on populaarse muusikalifilmi teine osa, kus kuumal Kreeka saarel kohtuvad armastatud näitlejad ja surematud ABBA hitid. Lisaks Amanda Seyfriedile teevad filmis kaasa ka näiteks Meryl Streep, Lily James, Colin Firth, Pierce Brosnan, Cher ja paljud teised.