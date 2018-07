Laisa tüdruku seksinipid kuumaks suviseks nädalavahetuseks

Olgem ausad, palavusest higistades ei ole misjonäriasend naiste lemmik. Kuumal suvepäeval tundub see rohkem piin kui nauding. Vali selline asend, kus nahk-naha kontakti on võimalikult vähe (seljaga mehe poole) ja lase partneril suurem töö ise ära teha. Säästa oma energiat!

Duši all seksimine on täiuslik laisa päeva meelelahutus. Kuna ruumi on vähe, ei pea ka palju liigutama. Higi saate kohe maha pesta ja voodilinad jäävad puhtaks. Jäta meelde, et sa ei karastaks oma meest liiga jaheda veega, muidu ei tule teie seiklusest midagi välja…