Sõbranna soovitab: sõida nädalavahetuseks saarele!

Ruhnu Kultuuriait pakub läbi suve kestvat kultuuriprogrammi, kus muuhulgas saab kuulata kontserte, vaadata maalinäitusi ja osaleda erinevates töötubades. Kuni selle pühapäevani, 15. juulini on Kultuuriaidas avatud Raivo Korstniku maalinäitus «Meri ja naised». 17. juulil avatakse Mall Nukke maalinäitus «Kivi ja vesi». Muide, kas teadsid, et kuna Ruhnu on Lätile lähemal kui Eestile, kutsutakse saart sageli ka Riia lahe pärliks? Ruhnus asub ka Eesti vanim puitehitis, milleks on 1644. aastal ehitatud kirik. Saare kõrgeimas punktis, Haubjerre mäel, on Gustav Eiffeli kavandatud tuletorn, mis valmistati Prantsusmaal ja püstitati saarele 1877. aastal. Pisikesel saarel avastamist jagub.