Pane tähele! 7 asja, mida ei tohiks vannitoas hoida

Pure Wow on koostanud nimekirja asjadest, mis oleks targem vannitoast ära võtta. Sinu parema tervise nimel!

Filmides on sageli näha, kuidas ravimid seisavad vannitoas peegelkapis. Tegelikult mõjub pidevalt muutuv temperatuur ja niiskus ravimitele halvasti, muutes nad vähem efektiivseks või soodustades nende riknemist. See kehtib kõigi ravimite kohta ibuprofeenist beebipillideni. Ravimeid on hea hoida jahedas ja kuivas kohas, näiteks öökapi sahtlis või köögikapis.