Toitumisnõustaja kolm nippi, kuidas raskustest võitjana välja tulla

Tunneta murdepunkti

Keerulises olukorras olles, kus on vaja otsustada, milline tee edasi liikumiseks valida, on oluline tabada ära hetk, kus oled murdumispunktis. Miks? Sest see on hetk, kus sa liigud edasi või loobud. Asja selgemaks tegemiseks toon näite. Tean, et mõned toitumiskava kasutajad, kellel ei ole aega ise süüa teha, on endale kava järgimiseks appi võtnud elukaslase või lausa koka! Seega on leitud lahendus oma tervise eest hoolitsemisel, mitte käega löödud öeldes: «Mul ei ole aega kokata.» Seega, kui ka sinul on ajamure, kasvõi ajutiselt toitumiskava järgimiseks, siis palu abi oma pereliikmetelt või sõbralt, kes saaks sind kokkamisel aidata.

Teadlikkus abipakkujast

Väga oluline on hoida meeles, et kui palud abi või ostad teenust n-ö sisse, et enda elu lihtsamaks teha, siis veendu, et sinu abistaja on oma tegemistes siiras ja professionaalne. Ära võta appi inimest või palka endale kokka, kes tegelikult seda teha ei taha. Ole teadlik selle inimese või firma võimetest ja oskustest, keda endale appi võtad. Mida suurem on sinu eesmärk, seda võimekamat inimest või inimesi sa endale appi vajad.

Rasked otsused, kerge elu