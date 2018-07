Kolm sodiaagimärki, kes on kõige rohkem ennast täis

Igaüks ei peagi kogu aeg vaid teistele meele järele olema, veel vähem lipitsema ja pugema, kuid teistega võiks õppida arvestama. Mõni sodiaagimärk saab sellega väga hästi hakkama. Kõige viisakamad märgid on Kalad, Kaksikud, Skorpion ja Vähk. Teistel on selles osas puudujääke. Siin on kolm sodiaagimärki, kes on kõigist kõige ebaviisakamad.

Kaalud (23. september - 22. oktoober)

Sa ei ole sihilikult ülbe, aga sa lihtsalt ei hooli sellest, mida teised arvavad. Kohtad oma elus palju inimesi, kes tulevad ja lähevad, aga tundub, et pea igaühel on midagi öelda sinu suhtumise kohta. Sind ennast ajab see muidugi närvi.

Mida iganes keegi sinu stiilist, karjäärist või su iseloomuomadustest arvab, sina ajad ikka oma asja edasi. Ja kui keegi tunneb vajadust sulle midagi öelda ja oma arvamust avaldada, siis ei karda sa talle vastu astuda. Kas sa oled ebaviisakas? Ilmselt küll. Aga see on sinu elu.

Kaljukits (20. detsember - 19. jaanuar)

Oled vahel teiste silmis talumatult ebaviisakas, sest sa arvad siiralt, et oled kõigist kõige targem. Pead end ise otsekoheseks ja hindad seda omadust endas väga kõrgelt. Teised peavad sind aga pigem taktitundetuks. Lisaks on sul komme iga asja kohta arvamust avaldada, isegi kui sa sellest midagi ei tea.

Sa ei saa sinna midagi parata, et sul on suur kontrollivajadus. See teeb sind sageli ebaviisakaks, sest sa ei oska olla rahulik õpetaja, kes teistele tee kätte näitab. Kui sa oleksid peenetundelisem, võiksid olla palju parem juht.

Ambur (22. november - 19. detsember)

Sul ei ole aega inimestele, kes sulle jalgu jäävad ja teevad su elu keerulisemaks kui see võiks olla. Ainuüksi see suhtumine jätab sinust väga ebaviisaka mulje. Sa tahad elada oma äranägemise järgi ja kui kellelgi on selle kohta kobisemist, lõikad ta kõhklematult oma elust välja. Vahel üritad inimestele teist võimalust anda, kuid harva jagub sul selleks piisavalt kannatust.