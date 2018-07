Miks on oluline hommikuti voodi ära teha?

Peale selle, et juba ema rääkis, et niimoodi tehakse, on ka terve hulk feng shui õpetajaid ja uneuurijaid, kes soovitavad oma pesa korras hoida. Parachute blog toob meieni põhjused, miks on viimane aeg see harjumus omaks võtta.

Aitab hoida tuba korras

Voodi on sulle kuuluvatest mööbliesemetest ilmselt üks suurimaid ja tänu sellele, on olulise tähtsusega, kui korras see on. Tegemata voodi muidu korras toas tekitab segadust ja peegeldab omaniku hooletust. Ilusti tehtud voodi seevastu saadab signaali, et kõik on kontrolli all.

Aitab paremini puhata

Ümbritseva keskkonna korrashoid pole seotud ainult edevusega, vaid see on tõesti oluline tegur ka unekvaliteedi seisukohast. Tähtsad on ruumi temperatuur, valgustus, helikindlus ja üleüldine korrasolek. Sassis linad = vähkremine ja pöörlemine. Korras linad = korralik uni.

Aitab olla tervem

Hommikuti voodi ära tegemine aitab vältida mustust ja tolmu, mis tegemata linadele päeva jooksul kogunevad. See on eriti oluline inimeste puhul, kellel on probleeme allergiatega või kellel on lemmikloomad. Liiguvad kuulujutud, et Jackie O lasi oma voodilinu vahetada iga päev. Meile, kes me ise oma voodeid teeme, on voodipesu vahetamine kord nädalas igati aktsepteeritav.

Aitab olla õnnelikum

On uuringuid, mis väidavad, et õnnetunne seostub korras voodiga. Admiral William H. McRaven olevat kunagi Texase Ülikooli lõpetajatele öelnud, et kui te tahate muuta maailma, siis alustage oma voodi ära tegemisega. Tema loogika oli lihtne. Kui sa ei suuda teha väikeseid asju õigesti, ei suuda sa teha ka suuri asju õigesti. Peale selle, kui sul on olnud halb päev, on palju parem tulla koju, kui voodi on korras.

See on lihtne ülesanne

Kui oled harjunud äratust edasi lükkama, on sul kindlasti aega, et teha ära oma voodi. Linade vahetamisega läheb pisut kauem, aga lihtne korrastamine võtab kõigest hetke. Peale voodi tegemist tahad sa ka ülejäänud toas korda hoida.

Ja tasub ennast ära

Kui meie teod defineerivad meid, siis mida öelda nende kohta, kes ei tee ära oma voodit? Esiteks, sa pole üksi. Õnneekspert Gretchen Rubin, kes on sel teemal ka raamatu kirjutanud, on leidnud, et voodi ära tegemine oli kõige levinum harjumus, mille inimesed tahtsid oma rutiini lülitada. Nagu admiral McRavengi, usub ka Gretchen, et väike liigutus nagu seda on voodi ära tegemine võib viia suuremate positiivsete muutusteni.