Agentuur ApoteoSurprise, mis on spetsialiseerunud ekstravagantsete abieluettepanekute organiseerimisele, käivitab uue 125 miljonit eurot maksva teenuse, mis võimaldab 21. sajandi šarmantsel printsil oma armastatu kätt paluda ümber Kuu tiireldes. Armastuse võime tõusta Kuuni saab reaalsuseks. Pariisi agentuuri põhieesmärgiks on «lavastada kõige hullumeelsem abieluettepanek ja teha see viimase 13,8 miljardi aasta kõige erilisemaks!»