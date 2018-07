Vabatahtlikud naised korraldavad taas mitmike kokkutuleku

«Meie käest on küsitud, kui vanadele lastele on Mitmike kokkutulek mõeldud. Kõik lapsed on täpselt parajas vanuses, kõige väiksemad osalejad on olnud vaid 1-kuused ja veidi pisemad alles ema kõhus. Aktiivset ja nutikat tegevust jagub otse loomulikult suurematele lastele ning teadmisi saavad täiendada ka vanemad,» julgustab korraldustiimi liige Kadri Talva-Ots kõiki mitmikeperesid sündmusel osalema. «Perede jaoks on alati olnud väga oluline omavaheline kogemuste jagamine ning ühise vestlusteema leiab iga osalejaga.»