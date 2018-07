Enesekindlate naiste soovitusi, kuidas end napis riietuses mugavalt tunda

Mõned naised säravad enesekindlalt kas siis, kui nad pole ammu trenni teinud või ei loe oma suutäisi, et ülekilosid vältida. Hoolimata iluvigadest oskavad nad elu nautida ja see teebki neid kütkestavaks – sisemine sära paistab välja ja hakkab silma. Selleks, et olla atraktiivne ja ka paljastavas riietuses hea välja näha, ei pea olema täiusliku modellikehaga. Igaühel on õigus ja vabadus end rannarõivastes hästi tunda. Nipp seisneb selles, kuidas sa iseendasse ja ümbritsevasse suhtud.

Ära võrdle end teistega

Võrdlemine on üks kõige kiiremaid mooduseid, kuidas omal tuju ära rikkuda. Inimesed on väga erinevad ja ka sinu keha juures on palju selliseid asju, mida pole võimalik ise muuta. Ja kui ka oleks, ei tähenda, et seda peaks tegema. Ei ole mõtet ennast piitsutada selle pärast, et sa ei näe välja nagu su õde või sõbranna. Arvesta sellega, et ükstapuha kui ilus sinu meelest see teine naine välja näeb, suure tõenäosusega on ka tema millegi suhtes ebakindel ja põeb vahel oma välimuse pärast nagu sinagi.

Keskendu positiivsele

Kindlasti on sul mingeid omadusi, mis meeldivad sulle kõige rohkem. Peegli ees seistes püüa vältida oma nii-öelda probleemkohtade kritiseerimist («Õudne, milline kõht mul on!») ja kiida end selle eest, mis on hästi («Mul on nii ilusad vormis käed!»). Hinda seda, mida sinu keha suudab, mitte seda, milline see välja näeb. Ole tänulik selle eest, mis sulle on antud ja mis oled pingutustega saavutanud.

Pane tähele, kui palju sotsiaalmeediat jälgid

Pahatihti läheb enesehinnang madalamaks siis, kui veedetakse liiga palju aega sotisaalmeedias. Tasub meeles pidada, et seal on kõik ilustatud ja pildid, mida teistele näidatakse, on väga hoolikalt välja valitud, et jätta endast võimalikult hea mulje. Fitnessmodellide ja staaride tuunitud pildid moonutavad su reaalsustaju ja ei tekita randa minekuks õiget meeleolu. Kui märkad, et kellegi jälgimine sotsiaalmeedias rikub alati su tuju või teeb sind ebakindlamaks, siis lase temast lahti.

Anna endale asu

Me kõik oleme vaid inimesed. Sa ei saa olla täiuslik, see ei ole võimalik. See on täiesti normaalne, kui sa vahel tunned end veidi halvasti. Nii ongi. Peaasi, et kokkuvõttes on neid häid päevi rohkem kui halbu.

Teeskle