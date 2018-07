Viis moodust igapäevase stressiga toimetulekuks

Kuigi tagasilöökidele läbi sõrmede vaatamine on kergem öelda kui teha, peaks seda siiski üritama, et kontrollida stressi ja võidukalt päev mööda saata. Ebaõnnestumistest ennast mitte häirida lastes, on oma igapäeva rutiinis lihtsam märgata häid asju takistuste asemel. Järgmine kord, kui mured hakkavad kuhjuma ja negatiivsed tunded võimust võtma, tuleta meelde neid viite moodust, kuidas igapäevaste stressoritega toime tulla.

1. Pane ülesanded tähtsuse järjekorda

Saatmist vajavad tööaruanded, lõpetamist ootav vabatahtlik projekt ja korraldamist vajav üllatuspidu moodustavad lõputu to-do list’i, millele paljas mõtlemine tekitab õudust. Isegi kui kõiki aspekte elus ei ole võimalik ette planeerida, saab õppida neid prioriseerima. Lähtudes ülesannete sooritamisel pakilisusest ja jagades töö realistlike sammude kaupa, on võimalik püsida ülesannetega järjel ja jääda ise sealjuures rahulikuks.

Nipid:

Pane paika ülesannete täitmise järjekord. Kui pakilisus ei ole probleem, alusta ülesandest, mida kõige vähem tahad teha.

Loo realistlik ajakava ja jää sellele kindlaks.

Asu ülesannete täitmise juurde ja ära tunne ennast süüdi, kui ühe korraga ei saa kõike maha kriipsutatud.

2. Võta aega hobide jaoks

Pole paremat moodust stressiga toime tulekuks, kui võtta argipäevas aega tegevuste jaoks, mis muudavad su elu suhtes tänulikuks. Pole oluline, kas tegemist on jooksutiiruga lemmikul naabruskonna rajal või raamatu lugemisega mõnusal diivanil stuudios (#täiskasvanuelu), otsus teha puhkepaus oma graafikus võib olla täpselt see, mida vajad, et taastada oma kirg tehtava töö suhtes ja puhata meelt.

Nipid:

Määra oma hobiga tegelemiseks kindlad päevad ja kellaajad.

Naudi oma hobi pannes ennast kirja kursustele või hakates treeneriks.

Ümbritse end inimestega, kes jagavad samu hobisid ja hoidke üksteist kursis.

3. Väldi enesesüüdistamist

Üks positiivsetest asjadest elus peaks olema viis, kuidas sa ennast kohtled, ometigi ei ole see alati nii. Võib-olla on selles süüdi fakt, et kiirustasid hommikul ja unustasid oma lõuna kaasa pakkida või tõsiasi, et ei laadinud eelmisel õhtul telefoni ja nüüd suri see keset meili saatmist. Sõltumata sellest pole esmane reaktsioon mitte ainult enda süüdistamine, vaid oma väärtuse sidumine nende vigadega.

Kuigi on normaalne omada ideaalpilti elus ettetulevatest sündmustest, on ebaõiglane lähtuda nendest ebarealistlikest standarditest. Kõigele vaatamata pole enese süüdistamine väikeste vigade eest tervislik ja on tõestuseks, et oled kõigest inimene.

Nipid:

Tee vahet vastutuse võtmisel ja enese süüdistamisel.

Muuda harjumuseks kirjutada üles vähemalt kolm asja, mis sulle enda juures meeldivad ja meenuta neid endale, kui tunned, et süüdistad ennast.

Tee selgeks enese süüdistamise tegelik põhjus ja keskendu sellest üle saamisele.

4. Ole paindlik

Lastes ebaõnnestumistest ennast mitte mõjutada, on samuti oluline aru saada, et reaktsioon igapäevastele stressoritele võib olla tingitud soovist kõike kontrollida. Pea meeles, et kuigi on hea jääda oma plaanile kindlaks, on samuti oluline oskus minna kompromissile. Õhukonditsioneer läks katki ainsal päeval, mil otsustasid kodust tööd teha? Pole hullu, nüüd võid lõpuks minna üle tänava avatud uude kohvikusse seniks, kuni konditsioneer korda tehakse. Sa ei saanud täna hommikul pakki saata, sest ärkasid liiga hilja? Pole probleemi, nüüd võid jalutada postkontorisse ja nautida ilusat ilma.

Kuigi sõltub sinust, milline variant on sulle parim, aitab hetkeolukorraga kohanemine päevaga edasi liikuda, selle asemel, et takerduda sündmuste muutumise tõttu.

Nipid:

Mõtle läbi teised lahendused juhuks, kui plaan ei peaks töötama.

Ole kompromisside tegemises enda vastu aus.

Märka positiivseid aspekte, mis võivad kaasneda plaanide muutumisega.

5. Otsi lohutust lähedastelt

Kui oled tujust ära, helista emale või kellelegi, kes armastab sind sama palju kui sa armastad ennast. Elades välja, et sinu aadressile toodi vale vaip kuni kaebamiseni, et kaotasid juhiloa ära ja pead nüüd uut ootama, annab siiras lähedaste poole pöördumine võimaluse pingeid maandada, nõu küsida ja üleüldiselt parema enesetunde luua.

Nipid:

Loo oma lähedastele helistamisest harjumus.

Keskendu oma telefonikõnele täie tähelepanuga.

Kasuta suhtlemiseks erinevaid meediume (email, sotsiaalmeedia jne).