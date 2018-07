Retseptisoovitus: õrnad kevadrullid kääritatud sibulaga

Olgugi et ka toortäidised võivad olla mõnusad ja värskendavad, eelistan mina köögivilju vokkpannil paar minutit pidevalt segades kuivalt praadida. Sobivad kõik köögiviljad. Kääritatud sibulaviilud on suurepärane kõrvane. Need krõmpsuvad, lisavad maitset ja muidugi lisaensüüme.

Täida suur supikauss pooleldi veega – riisipaber peaks selle sisse mahtuma. Laota töölauale puhas puuvillane rätik. Immuta riisipabereid ükshaaval kiiresti vees. Ära leota, kuna need võivad rebeneda või muutuda kleepjaks ja kasutuskõlbmatuks. Paber peaks jääma kergelt pingule ega tohiks krussi tõmmata. Aseta see ettevaatlikult rätiku ülemisse ossa. Voldi rätiku alumine osa paberi peale ja patsuta see õrnalt kuivaks.

Alusta sulle lähimast riisipaberi osast ja kata see 2 sl täidise ning 2 viilu kääritatud sibulaga. Tõmba esmalt riisipaberi vasak serv ettevaatlikult rätiku küljest lahti ja voldi täidise peale, seejärel voldi peale paberi alumine osa ja hakka rullima, surudes täidist nimetissõrmede abil kokku, et rull ei vajuks laiali. Kui rull on valmis, tõsta see üles ja topi ikka veel avatud paremast küljest rippuv riisipaber rulli sisse, sulgedes selle täielikult. Kui sa ei serveeri rulle kohe, aseta need kandikule, nii et need ei puutu üksteisega kokku, kata toidukilega ja säilita paar tundi toatemperatuuril. Kui kasutad neid kaasavõetava näksina, mähi iga rull eraldi toidukilesse. Nii säilivad need värsketena ega kleepu kokku. Head isu!