«Naistejutud». Võtame luubi alla petmise!

Võtame ette Arteris ilmunud suure Eesti petjatüüpide välimääraja ning püüame aru saada, millised petjatüübid oleksime me ise ning kes üldse petavad. Miks kõrvalsuhted tekivad? Kas on olukordi, kus ei tasuks neid jäigalt hukka mõista? Kas monogaamia on parim võimalik lahendus? Mida kõrvalsuhe üldse sinuga teeb: mida võtab, mida juurde annab? Ja kui juba petmine on aset leidnud, kuidas tuleks käituda - kas minna ja patud ausalt üles tunnistada?