Mis on õigupoolest toidu kääritamine?

Kääritamise mõistet kasutatakse vahel, et viidata spetsiaalselt suhkrute keemilisele muundumisele etanooliks ehk protsessile, mille abil toodetakse alkohoolseid jooke, nagu vein, õlu ja siider. Kääritamine mängib rolli ka leivajuuretise valmistamisel (kui pärmseen sööb ja lõhustab suhkruid, tekib süsinikdioksiid); selliste hoidistamismeetodite juures, mille eesmärk on toota piimhapet, nagu näiteks hapukapsa, kimchi ja jogurti valmistamisel; ning toiduainete marineerimisel äädikas (äädikhappes). Polegi nii keeruline, ega ju? Kui esimeses lauses toodud määratlus lihtsasse argikeelde tõlkida, siis sa võtad suhkruid (süsivesikuid) sisaldavad toiduained ja jätad need ilma hapnikuta bakterite ja/või pärmseente meelevalda – viimased söövad rõõmsalt suhkruid ning seedivad need alkoholiks, süsinikdioksiidiks, piimhappeks, äädikhappeks jne.