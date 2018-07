Miks ei maksa pärast seksi aluspükse jalga panna?

Põiepõletiku vältimiseks tuleb pärast seksi põis tühjendada, et kuseteedesse sattunud bakterid välja lasta. Oleks hea, kui saaksid end kiiresti pesta, aga alati ei ole see võimalik. Selleks puhuks tasub käekotis hoida niiskeid salvrätte, millega eemaldada libestijäägid või bakterid, mille on intiimpiirkonda kandnud näpud ja suu, õpetab Women’s Health.

Kui oled puhas, võiksid jalga panna kas puuvillased aluspüksid või avara pidžaama, et jalgevahe saaks õhku. Sellest veelgi parem variant on aluspükstest loobumine, et intiimpiirkond ei läheks hauduma.