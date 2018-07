Naine jäi kalapediküüri tõttu varbaküüntest ilma

Varbaküüntega hädas olnud naine ei olnud jooksja, ta ei olnud oma varbaid kuidagi vigastanud ega põdenud haigusi, mis võiks põhjustada varbaküünte lahti tulemist. Probleemi alge põhjustas arstidele peavalu tükk aega, kuni lõpuks tuli välja, et naine lasi reisil omale kalapediküüri teha, edastab Women’s Health.

Kalapediküüriks pistab inimene oma jalad veevanni, kus Garra rufa kalakesed näksivad jalgadelt surnud nahka. See on väga kasulik näiteks psoriaasihaigetele, sest tervet nahka kalad ei puutu ja teevad naha siledamaks. Paraku kaasneb kalapediküüriga palju riske, mis enamasti on seotud hügieeniga.

Naine, kel küüned kalapediküüri tõttu ära tulid, diagnoositi onühholüüs ehk küüneplaadi eraldumine küüneloožist. Arstide sõnul on see esmakordne teadaolev juhus, kui küüned kalapediküüri tõttu lahti tulevad. Dr Shari R. Lipneri selgitusel ei ole päris selge, mis juhtus, kuid võib oletada, et kalade näksimine tekitas küüntele trauma, mille tagajärjel nende kasv lakkas.