Üks märk, mis näitab, kui sõbralikuks kasvab su laps

Kui beebi on ümbritsevate inimeste näoilmetest huvitatud, näitab see, et ta on rohkem häälestatud teiste inimeste vajadustest aru saamisele, avaldati värskes Tampere ülikooli teadlaste uuringus. Selleks uuriti rohkem kui 200 beebit.

Tulemused näitasid, et kui seitsme kuu vanused beebid huvituvad näoilmetest, siis kaheaastaselt on neil suurem vajadus teisi aidata ning nelja-aastaselt on neis vähem julmi ja emotsioonituid iseloomujooni.